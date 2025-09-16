RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
26.6 C
Comune di Lecco
martedì, Settembre 16, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Color Run Colico 2025

La Pro Loco e il Comune di Colico organizzano per Domenica 21 Settembre la terza edizione della Colico Color Run, una camminata di 5km non competitiva e adatta a tutti. Di seguito il programma completo:

  • Dalle 13.00: iscrizioni
  • Alle 14.00: Laboratori per bambini
  • Alle 15.30: partenza
  • Finita la gara, merenda per tutti. 

Il costo di partecipazione, da pagare il giorno stesso, è di 15 euro per le persone sopra i 12 anni e 10 euro per i bambini dai 7 agli 11 anni. Per i bambini di età inferiore la partecipazione è gratuita. Ci si può iscrivere cliccando questo link.

Tags: , , ,

Data

21 Settembre 2025

Ora

13:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 21 Settembre 2025
  • Ora: 07:00

Luogo

Colico
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -