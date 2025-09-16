Color Run Colico 2025

La Pro Loco e il Comune di Colico organizzano per Domenica 21 Settembre la terza edizione della Colico Color Run, una camminata di 5km non competitiva e adatta a tutti. Di seguito il programma completo:

Dalle 13.00: iscrizioni

Alle 14.00: Laboratori per bambini

Alle 15.30: partenza

Finita la gara, merenda per tutti.

Il costo di partecipazione, da pagare il giorno stesso, è di 15 euro per le persone sopra i 12 anni e 10 euro per i bambini dai 7 agli 11 anni. Per i bambini di età inferiore la partecipazione è gratuita. Ci si può iscrivere cliccando questo link.