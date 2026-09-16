Color Run Colico 2026
Domenica 20 settembre il Palalegnone di Colico si trasformerà nel punto di partenza di una giornata all’insegna del divertimento e dei colori con la Color Run Colico 2026.
Un appuntamento pensato davvero per tutti: una camminata di 5 km accessibile a tutti, inclusi i passeggini, ideale per trascorrere una domenica in compagnia, tra musica, movimento e una pioggia di colori.
Di seguito il programma:
La giornata prenderà il via alle 13.00 con l’apertura delle iscrizioni. Alle 14.00 spazio ai più piccoli con i laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni. La partenza della Color Run è prevista alle 15.30. Al termine della camminata, tutti i partecipanti potranno concedersi un momento di festa e convivialità con la merenda.
Le iscrizioni saranno effettuate e pagate il giorno dell’evento, secondo le seguenti quote:
- Adulti dai 12 anni: € 15,00
- Bambini 7-11 anni: € 10,00
- Bambini 0-6 anni: gratis, senza kit
È inoltre possibile effettuare la pre-iscrizione online attraverso il QR code presente sulla locandina.