“Come D’Aria”: una lettura danzata
In vista delle iniziative che accompagnano la città di Lecco verso il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Consorzio Consolida organizza Come D’Aria, una lettura danzata ispirata al romanzo di Ada D’Adamo, Premio Strega 2023.
L’appuntamento si terrà Venerdì 28 Novembre alle 21.00, presso l’Auditorium Officina Badoni di Lecco. Lo spettacolo propone una riflessione artistica e umana sul tema della cura, della relazione e della fragilità, attraverso il dialogo tra parola, voce e movimento. In scena Antonella Cuppari e Romina Marra, con musiche originali di Danilo Valsecchi.
L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al seguente link.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..