“Come D’Aria”: una lettura danzata

In vista delle iniziative che accompagnano la città di Lecco verso il 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Consorzio Consolida organizza Come D’Aria, una lettura danzata ispirata al romanzo di Ada D’Adamo, Premio Strega 2023.

L’appuntamento si terrà Venerdì 28 Novembre alle 21.00, presso l’Auditorium Officina Badoni di Lecco.  Lo spettacolo propone una riflessione artistica e umana sul tema della cura, della relazione e della fragilità, attraverso il dialogo tra parola, voce e movimento. In scena Antonella Cuppari e Romina Marra, con musiche originali di Danilo Valsecchi.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al seguente link.

