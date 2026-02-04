Commedia “Una Notte all’improvviso”

Venerdì 6 Febbraio presso il CineTeatro ArteSfera di Valmadrera andrà in scena Una Notte all’improvviso, opera prima di Debora Villa in veste di regista, spassosa commedia ricca di colpi di scena e situazioni comiche con protagonisti Nadia Puma e Marco Ghirlandi.

La trama ruota attorno alla protagonista, Elisabetta Bianchi (Nadia Puma), single forse non per scelta, attempata ipocondriaca piena di tic e dolcissime manie. Proprietaria di un micro monolocale, Elisabetta, per gli “amici” Betta, conduce una vita ordinata e ordinaria in compagnia delle sue tisane e le proprie voci interiori con le quali dialoga amabilmente. Nulla può scalfire la rassicurante monotonia della sua quotidianità. O forse sì.

Una notte all’improvviso, Giulio Spanò (Marco Ghirlandi) il nuovo collega d’ufficio, irrompe in casa sua ubriaco e disperato, cercando conforto e ospitalità per una notte. Elisabetta non riesce a dire di no e da una notte si passa a una stramba e prolungata convivenza.

Il divano di Betta diventa la cornice di un’esistenza sospesa, dove la coppia si muove tra abbracci, litigi, confidenze e baci mancati. E quando sembra che le cose abbiano preso la giusta piega, con un classico colpo di scena, che in una commedia che si rispetti non può mai mancare, irrompe un misterioso corteggiatore…