“Con gli occhi di una donna” – mostra fotografica a Cernusco Lombardone

Emergency, in collaborazione con l’associazione “Punto Rosso” di Cernusco Lombardone, propongono, dal 5 al 13 aprile presso lo spazio Effeotto, in piazza della Vittoria, a Cernusco Lombardone, la mostra fotografica della street-artist afghana Shamsia Hassani dal titolo “Con gli occhi di una donna“. La mostra comprende 50 tra foto e opere sulla condizione femminile in Afghanistan.

L’inaugurazione avverrà sabato 5 aprile alle 17.00