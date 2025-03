“Con il Tibet nel cuore”

Venerdì 7 marzo alle 21:00 si svolgerà presso presso l’oratorio di Acquate una serata organizzata in collaborazione con l’associazione Italian Amala e la Comunità Pastorale di Acquate. L’evento offre un’occasione unica per immergersi nella cultura tibetana e scoprire i progetti solidali promossi da Italian Amala ODV, un’associazione indipendente, apartitica e senza fini di lucro che dal 2007, si dedica a fornire aiuti concreti e continuativi ai bambini del SOS Tibetan Children’s Village del Ladakh. La serata prevede la proiezione di un film di un emozionante viaggio in Tibet, attraverso il lavoro dell’associazione, nata per sostenere i bambini ospitati nel SOS Tibetan Children’s Village del Ladakh, garantendo loro un aiuto continuo e concreto. Verrà poi mostrato un documentario sul trekking in Ladakh che ci porterà nel cuore di questa terra unica, tra natura selvaggia e spiritualità senza tempo.