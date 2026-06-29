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Concerti all’alba: DJ set di Calcifer Music

Torna a Galbiate Concerti all’alba, l’occasione estiva per godersi musica di ogni tipo alla luce dell’aurora. Il primo appuntamento è per Domenica 5 Luglio alle 6.00 a Villa Bertarelli, dove si terrà il DJ set di Calcifer Music.

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