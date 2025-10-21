Concerti d’Autunno – Clarionet in rock!

Nell’ambito della rassegna Concerti d’Autunno promossa dal comune di Barzanò, si terrà presso la Scuola primaria di Barzanò, Sabato13 Dicembre alle 21.00, un concerto dal titolo Clarionet in rock!, che vedrà protagonista il Clarionet Ensemble con musiche dei Beatles, Queen, Metallica e il gruppo italiano PFM. Per ogni canzone ci sarà una storia da raccontare: tra queste Yesterday dei Beatles nel sessantesimo dalla sua pubblicazione e Bohemian Rhapsody dei Queen che il 31 ottobre festeggerà 50 anni.