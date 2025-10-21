Concerti d’Autunno – “Il suono dell’orchestra nella storia della musica”
Debutta Sabato 25 Ottobre alle 21.00, presso la Scuola Primaria di Barzanò, la 32° stagione dei Concerti d’Autunno, organizzati dal Comune di Barzanò. La serata di apertura, dal titolo Il suono dell’orchestra nella storia della musica, è stata affidata all’Orchestra Sinfonica Carisch “Associazione MaMu Cultura Musicale” diretta dal maestro Massimo Mazza, figura centrale della divulgazione musicale e culturale sul territorio da quasi 40 anni. Al violino solista la giovane Arianna Bandera. Il programma di questo concerto vedrà composizioni di Beethoven, Ravel e il famosissimo concerto per violino e orchestra di Mendelssohn. L’ingresso è libero.
Prossimi eventi
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
13 Giu 2025 - 02 Nov 2025
“Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider”
Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22 a Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..