martedì, Ottobre 21, 2025
Concerti d’Autunno – “Il suono dell’orchestra nella storia della musica”

Debutta Sabato 25 Ottobre alle 21.00, presso la Scuola Primaria di Barzanò, la 32° stagione dei Concerti d’Autunno, organizzati dal Comune di Barzanò. La serata di apertura, dal titolo Il suono dell’orchestra nella storia della musica, è stata affidata all’Orchestra Sinfonica CarischAssociazione MaMu Cultura Musicale” diretta dal maestro Massimo Mazza, figura centrale della divulgazione musicale e culturale sul territorio da quasi 40 anni. Al violino solista la giovane Arianna Bandera. Il programma di questo concerto vedrà composizioni di Beethoven, Ravel e il famosissimo concerto per violino e orchestra di Mendelssohn. L’ingresso è libero. 

