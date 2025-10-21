RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Concerti d’Autunno – “Un genio alla corte di Vienna”

Nell’ambito della rassegna Concerti d’Autunno promossa dal comune di Barzanò, si terrà Sabato 29 Novembre alle 21.00, presso la Scuola Primaria di Barzanò, un concerto dedicato ad Antonio Salieri dal titolo Un genio alla corte di Vienna, in occasione dei 200 anni dalla sua morte. Il programma, con brani di Salieri e di musicisti dell’epoca compreso Beethoven che di Salieri fu allievo, vedrà la prestigiosa presenza di Francesco Spendolini che, grazie alla sua attività concertistica nei maggiori teatri del mondo, da quest’anno è docente di clarinetto storico presso il Conservatorio Superiore di Parigi. Il programma sarà eseguito con strumenti originali e copie fedeli, mentre il maestro Rocco Carbonara porterà alcuni clarinetti viennesi dell’epoca. Durante la serata, si parlerà inoltre della leggenda dell’uccisione di Mozart da parte di Salieri.

