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mercoledì, Ottobre 7, 2026
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Concerto al Tramonto

Sabato 10 Ottobre alle 18.00, presso la Porta dei Laghi a Isella, Civate, si terrà il Concerto al Tramonto a cura del Quartetto d’Archi dell’Orchestra Antonio Vivaldi.

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30 Mag 2026 - 01 Nov 2026

Mostra “Vette incantate “

Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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