Concerto all’alba “Le ance dal ‘700 a oggi”

Le Voci di Spirabilia arriva a Valmadrera con un concerto di fiati all’alba sul lago di Como nella spettacolare e magica quiete del lungolago di Parè. L’appuntamento è per domenica 24 Maggio alle 7.00.

Le ance dal ‘700 ad oggi è il titolo della performance offerta da “I Fiati di Milano” propongono un affascinante viaggio musicale attraverso i secoli, dal Settecento fino ai nostri giorni, mettendo in luce il timbro caldo ed espressivo degli strumenti ad ancia: oboe, clarinetto, fagotto. il programma intrecci eleganza classica, passione operistica e suggestioni contemporanee, offrendo al pubblico un percorso ricco di colori ed atmosfere.

Il concerto di apre con l’intensità dell'”Arioso” di Bach, esempio sublime di spiritualita’ barocca. Segue il brillante Divertimento n. 3 di Mozart, articolato in movimenti vivaci e cantabili che esaltano il dialogo tra gli strumenti. Dello stesso autore vengono proposte celebri arie da “Le nozze di Figaro” e “Il flauto magico”, pagine immortali del repertorio operistico. Il programma rende omaggio al melodramma italiano con “Viva Verdi”, dedicato alla grande tradizione di Giuseppe Verdi per poi attraversare il novecento cinematografico con suggestive melodie di Ennio Morricone. Le atmosfere intense di Oblivion di Astro Piazzolla conducono verso sonorita’ piu’ moderne e malinconiche fino a giungere a Sapore Mediterraneo – Punta Safo’ di Giuseppe Lo Preiato, brano che evoca colori e profumi del Sud.