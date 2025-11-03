Concerto “Armonie d’autunno 3° edizione” del Coro Valsassina, Coro femminile Futura di Lecco e Coro Voci nel tempo di Cortenova

Sabato 8 Novembre alle 21.00, presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo a Ballabio, si terrà il concerto corale Armonie d’autunno 3° edizione con il Coro Valsassina, Coro femminile Futura di Lecco e Coro Voci nel tempo di Cortenova. Il concerto è a ingresso libero.

Con questa data di Ballabio iniziano in provincia di Lecco le manifestazioni a favore di Telethon. E’ una proposta del Comune di Ballabio che dedicherà a Telethon sia l’apertura che la chiusura della nostra 34° Maratona eventi Telethon di Lecco. Un impegno continuo, il nostro che vede sempre tutta la provincia di Lecco mobilitata. 92 i comuni coinvolti se comprendiamo anche i 13 comuni bergamaschi limitrofi alla provincia di Lecco, oltre 150 manifestazioni già realizzate in questo 2025 e stiamo portando nelle scuole la voce della solidarietà incontrando almeno 12.000 studenti ogni anno di ogni ordine e grado scolastico. Questa è Lecco la provincia che ogni anno sostiene con enorme passione la raccolta fondi a favore di Telethon tanto che Lecco è da 26 anni la prima città in Italia per raccolta pro capite. Telethon si occupa, lo sapete bene, di trovare una cura per le oltre 7000 malattie genetiche rare ad oggi conosciute. I risultati di questi ultimi anni hanno portato alla cura alcune di queste malattie e permesso di salvare oltre 170 bambini arrivati da tutto il mondo nella clinica Telethon all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano. Cosa c’è di più bello se non salvare la vita ai bambini “colpevoli” solo di essere nati con una di queste malattie? In un mondo in crisi di valori umani noi cerchiamo in tutti i modi di dare un senso e una speranza a coloro che nascono ogni giorno con una di queste terribili malattie. Per tutte queste considerazioni contiamo ancora sull’aiuto di tutti per continuare a sostenere Telethon.