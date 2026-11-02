Si terrà Sabato 7 Novembre, alle 20.45, presso la Chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza il concerto Bach e dintorni: il mottetto Jesu, meine Freude, BWV 227.

Protagonista della serata sarà il Gruppo Corale Ad Libitum, diretto dal Maestro Daniela Garghentini, con la partecipazione di:

Marta Fumagalli , mezzosoprano;

, mezzosoprano; Luca Dellacasa , tenore;

, tenore; Luca Maresca , organo;

, organo; Anna Camporini, violoncello.

Il concerto è a ingresso libero e si svolge con il patrocinio del Comune di Annone di Brianza e con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.