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Concerto “Bartók-Haydn–Strauss”

La stagione sinfonica del Teatro della Società di Lecco prosegue con un nuovo appuntamento dedicato alla grande tradizione musicale mitteleuropea con l’Orchestra Sinfonica di Milano. Sabato 25 aprile alle 20.30 va in scena Bartók-Haydn–Strauss, un concerto che accompagna il pubblico in un affascinante itinerario sonoro nelle atmosfere dell’impero austro-ungarico. Sul podio il direttore austriaco Alfred Eschwé, interprete di riferimento del repertorio viennese, guida un programma che attraversa alcune delle pagine più evocative della tradizione ottocentesca.

Il concerto si apre con i suggestivi Quadri ungheresi di Béla Bartók, una raccolta di danze e melodie popolari che restituiscono il colore e l’energia delle radici folkloriche dell’Europa orientale per proseguire con Franz Joseph Haydn e la celebre Sinfonia n. 103 Rullo di timpani, uno degli ultimi capolavori del compositore, esempio perfetto di equilibrio tra forma classica e vivacità espressiva.
La seconda parte del programma è dedicata all’eleganza e alla leggerezza della Vienna imperiale con le musiche di Johann Strauss Jr. In programma alcune delle pagine più amate del repertorio straussiano, tra cui la brillante Tritsch-Tratsch-Polka e il maestoso Kaiser-Walzer, simboli intramontabili della tradizione viennese.

Il concerto è un vero e proprio viaggio musicale che, dalle radici popolari ungheresi, conduce fino ai fasti della Vienna imperiale, restituendo al pubblico tutta la ricchezza culturale e sonora di un’epoca.

Info e Biglietti a questo link.

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