RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
15.7 C
Comune di Lecco
sabato, Ottobre 4, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto benefico del coro LineArmonica a sostegno di Telethon

L’associazione culturale La Piazza è lieta di annunciare il suo concerto benefico a sostegno di Fondazione Telethon, che si terrà Sabato 11 Ottobre alle 21.00 presso la chiesa parrocchiale San Bartolomeo di Barzago con il concerto del coro LineArmonica. Il concerto è a entrata libera.

I LineArmonica nascono quasi vent’anni fa a Tabiago di Nibionno. Il loro repertorio spazia dalla musica gospel e spirituals ad espressioni di varia provenienza geografica, dall’American Song al tentativo di assaporare l’inconfondibile musicalità dei canti etnici, spesso arricchiti dalla presenza di strumenti a percussione e movimenti di danza. Questo concerto rappresenta un’occasione speciale per unire musica e solidarietà, contribuendo alla lotta contro le malattie genetiche rare. Il coro, noto per le sue interpretazioni coinvolgenti e di grande qualità, offrirà il loro repertorio descritto che è sempre vario e suggestivo, capace sempre di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Il ricavato della serata abbiamo detto sarà devoluto a Telethon.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -