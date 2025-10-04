Concerto benefico del coro LineArmonica a sostegno di Telethon

L’associazione culturale La Piazza è lieta di annunciare il suo concerto benefico a sostegno di Fondazione Telethon, che si terrà Sabato 11 Ottobre alle 21.00 presso la chiesa parrocchiale San Bartolomeo di Barzago con il concerto del coro LineArmonica. Il concerto è a entrata libera.

I LineArmonica nascono quasi vent’anni fa a Tabiago di Nibionno. Il loro repertorio spazia dalla musica gospel e spirituals ad espressioni di varia provenienza geografica, dall’American Song al tentativo di assaporare l’inconfondibile musicalità dei canti etnici, spesso arricchiti dalla presenza di strumenti a percussione e movimenti di danza. Questo concerto rappresenta un’occasione speciale per unire musica e solidarietà, contribuendo alla lotta contro le malattie genetiche rare. Il coro, noto per le sue interpretazioni coinvolgenti e di grande qualità, offrirà il loro repertorio descritto che è sempre vario e suggestivo, capace sempre di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Il ricavato della serata abbiamo detto sarà devoluto a Telethon.