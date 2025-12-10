Concerto “Cantando il Natale per…”

Il Natale è ormai alle porte e, come ogni anno, l’Associazione Musicale Licabella sarà presente, con tutte le sue formazioni, il Gruppo corale Licabella, l’Ensemble femminile Fonte Gaia, I Piccoli cantori delle colline di Brianza e il Li.Ve-Licabella Vocal Ensemble dirette dal M° Flora Anna Spreafico, in numerosi concerti natalizi sul territorio della Brianza e non solo, per accompagnarci con la bellezza della sua musica durante il periodo più magico e atteso dell’anno.

Domenica 21 Dicembre alle 15.30 avrà luogo presso la chiesa di San Giorgio Martire a La Valletta Brianza la trentasettesima edizione della rassegna corale natalizia Cantando il Natale per… Il tradizionale appuntamento, tanto caro a tutti i coristi dell’Associazione, sarà una bellissima occasione per ritrovarsi e trascorrere insieme un pomeriggio di musica, e allo stesso tempo per regalare un piccolo gesto d’aiuto a chi ne ha più bisogno: il ricavato del concerto di quest’anno sarà devoluto a favore di Medici senza Frontiere, impegnati, ora più che mai, in molteplici aree di conflitto ed emergenze umanitarie.

In programma i più bei canti natalizi, appartenenti a diverse epoche storiche, a partire dai noti autori rinascimentali J. P. Sweelinck e M. Praetorius, fino a melodie di autori colti contemporanei quali Josu Elberdin e Manolo Da Rold, per giungere alle più tradizionali e suggestive melodie italiane ed europee.