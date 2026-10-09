Concerto corale “In canto d’Organo”

Domenica 11 ottobre alle 16.00 nella Chiesa di San Martino Vescoco di Calolziocorte il coro San Giorgio di Acquate eseguirà un concerto della rassegna organistica corale In Canto d’Organo, iniziativa realizzata con il contributo delle Fondazione comunitaria del Leccchese Fondo di sostegno Arti dal Vivo.

Il suono dell’organo e le voci del coro si fondono e si accompagnano sulle suggestive composizioni di autori contemporanei, a partire dal Magnificat, del compositore norvegese Arnesen Kim Andrè, che costituirà la prima parte del concerto con la voce del Soprano Marta Guassardo per le parti solistiche. Nella seconda parte prosegue il tema mariano, del resto siamo ad ottobre, mese del Santo Rosario, gli autori della seconda parte sono anch’ essi contemporanei Giorgio Susana, Manolo da Rold Ola Gjeilo.

Ad accompagnare il coro all’ Organo Mascioni di Costa Masnaga, strumento restaurato 5 anni fa, ci saranno Flavia Crotta e Stefano Aldeghi. Nell’ occasione verrà eseguita per la prima volta il Regina Caeli composto da Stefano Aldeghi.