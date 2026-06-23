Concerto da camera dell’Inedito Flute Quartet e concerto “Suonno d’Ajere”

Sabato 27 giugno il Festival Suoni Mobili si sposterà a Monticello Brianza, a Villa Greppi, in occasione del finissagge della mostra “Ombra e cenere”, progetto dell’artista multidisciplinare Davide Maggioni che unisce disegno, pittura e scultura (con un focus sull’utilizzo del legno carbonizzato attraver so la tecnica giapponese dello Shou Sugi Ban). L’opera riflette sul rapporto tra uomo e natura, esplorando il delicato equilibrio tra trasformazione e decadimento, crescita e declino.

Villa Greppi e il suo parco, con la loro ricca storia e il loro legame con il paesaggio naturale, diventano il punto focale di una narrazione visiva e materica che invita a riflettere sulle connessioni profonde e spesso dimenticate tra il mondo naturale e quello costruito. Alle 17.00 è in programma un concerto di musica da camera, protagonista l’Inedito Flute Quartet, formazione nata tra le aule del Conservatorio di Alessandria.

Sempre sabato 27 giugno il festival raggiungerà Cremella: alle 21.30, nella piazza adiacente l’oratorio, in via Don Caccia, riflettori puntati su Suonno d’Ajere (“Sogno di ieri” in napoletano), raffinato ensemble nato dieci anni fa dall’esigenza di conoscere e approfondire ciò che Napoli ha prodotto nella sua ricca storia musicale: dalla serenata alla canzone “lacrimogena”, dalla macchietta al componimento inedito, dal colto al popolare.

I fondatori di questo gruppo provengono da esperienze musicali diverse dal jazz alla musica leggera, dalla tradizione popolare alla classica che emergono in una proposta sonora capace di connettere il classicismo mediterraneo con una ricerca musicale profondamente contemporanea. La band, composta da Irene Scarpato (voce), Marcello Smigliante Gentile (mandolino, mandola e mandoloncello), Gian Marco Libeccio (chitarra classica, acustica ed elettrica) e dallo special guest Antonino Anastasia (percussioni), reinterpreta la grande tradizione della canzone partenopea, attingendo a un repertorio che attra versa i secoli.