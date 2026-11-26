Prosegue Nel segno di Ella, Miles, William e John, la rassegna della XXIII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale promosso dall’Associazione Early Music Italia ETS e diretto dal Maestro Giorgio Matteoli, che coinvolge le province di Monza e della Brianza e di Lecco.

Venerdì 27 novembre, alle 21.00, a Viganò, presso la Chiesa di San Vincenzo, si terrà il concerto Dall’Europa al Sudamerica, affidato al Duo Bratic-Nocchiero, formato dalla flautista Andjela Bratic e dalla pianista Diana Nocchiero.

Il programma propone un viaggio musicale tra epoche, stili e tradizioni differenti, nel quale il flauto traverso e il pianoforte si incontrano in un dialogo ricco di sfumature e suggestioni. Dalle atmosfere evocative di Claude Debussy, con due brani tratti dalle Chansons de Bilitis, al lirismo romantico della Sonatina op. 100 di Antonín Dvořák e del Concertino op. 107 di Cécile Chaminade, il percorso attraversa linguaggi ed emozioni diverse, fino ad arrivare alle celebri melodie di Ennio Morricone, con un omaggio a Nuovo Cinema Paradiso.

Un ruolo centrale è riservato alla musica di Astor Piazzolla, presente con Ave Maria (Tanti anni prima) e soprattutto con Histoire du tango, composizione che racconta l’evoluzione di questo genere musicale attraverso quattro momenti della sua storia. Un finale di grande energia, che accompagna idealmente il pubblico verso il Sudamerica e le sue tradizioni musicali.

Un itinerario sonoro che attraversa confini geografici e temporali, mostrando come la musica sappia trasformarsi, contaminarsi e parlare un linguaggio universale, capace di unire culture e sensibilità diverse.

Il concerto sarà preceduto da un Preludio giovanile per violoncello e pianoforte, a cura della Fondazione Luigi Piseri di Brugherio, un momento importante che offre spazio e visibilità ai giovani musicisti.

Agli spettacoli viene garantita la massima accessibilità, anche sotto il profilo economico, al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza del repertorio musicale classico, ciò è reso possibile grazie al sostegno dei Comuni, delle Istituzioni e degli Sponsor. Il costo del biglietto, se non diversamente specificato, è pari a 1€, gratuito per i disabili con certificato.