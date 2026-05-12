Concerto dei Cantori del Vermiglio “La grande litania – Canti sacri delle Alpi”

Dopo il successo del concerto inaugurale, la rassegna I concerti di Santa Marta – La musica dello spirito, organizzata nell’omonima chiesa di Lecco dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario, prosegue sabato 16 maggio alle 17.00 con un appuntamento di eccezionale interesse: il concerto La grande litania – Canti sacri delle Alpi, che vede protagonista il gruppo dei Cantori di Vermiglio diretto da Alberto Delpero, venuto alla ribalta del grande pubblico per la sua partecipazione al film “Vermiglio”. Il concerto è a ingresso libero.

Premiato con il Leone d’argento al Festival del Cinema di Venezia e candidato all’Oscar come Miglior film internazionale, “Vermiglio” è stato una delle sorprese più felici della scorsa stagione cinematografica. Opera della regista e sceneggiatrice Maura Delpero, racconta l’ultimo anno della Seconda guerra mondiale in una grande famiglia di Vermiglio, l’ultimo paese della Val di Sole, a 1260 metri di altitudine.

Qui è sopravvissuto un affascinante repertorio cantato nel tipico stile polivocale alpino, di grande potenza e intensità. Esso comprende antichi brani paraliturgici (come ad esempio le litanie per la Grande Rogazione di Asiago e il Rosario cantato dei boscaioli del Primiero), la Messa da Requiem, canti di questua natalizio-epifanici legati al rito della Stella e altri esempi di una straordinaria ricchezza musicale oggi quasi scomparsa.

La riscoperta di questo repertorio musicale risale alla fine degli anni Novanta, quando Alberto Delpero condusse una ricerca sui canti tradizionali, coinvolgendo anche diversi giovani che hanno così riscoperto il canto popolare di tradizione orale. Negli anni successivi il gruppo ha organizzato sedute di canto in osteria, in cantina, alle feste di paese, cantando anche in occasione di funerali, matrimoni, questue.