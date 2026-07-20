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Concerto dei Koro Almost Brass

Martedì 21 Luglio, alle 21.30, Villa Confalonieri a Merate ospiterà la Koro Almost Brass: un’anomala orchestra di fiati a tutto jazz. I componenti sono Fulvio Sigurtà (tromba, flicorno), Cristiano Arcelli (sax contralto), Giovanni Hoffer (corno francese), Massimo Morganti (trombone) e Glauco Benedetti (tuba). 

Il Koro Almost Brass è un originale ensemble di fiati – quattro ottoni e un sax – formato da alcuni dei più interessanti e affermati musicisti italiani di jazz. Tutti di formazione classica, vantano collaborazioni prestigiose con artisti del calibro di Kenny Wheeler, Paolo Fresu, John Taylor, Bob Brookmeyer ed Enrico Rava, solo per citarne alcuni. Il repertorio, affrontato con raffinatezza e cura dei dettagli, si articola in due principali progetti: ‘Round Midnight, dedicato alla musica di Thelonious Monk, e Lonely House. La musica di Kurt Weill. Due gli album all’attivo: Plays Monk e Koro Kurt, realizzato con il sostegno di Nuovo IMAIE, che ha selezionato questo gruppo tra i vincitori del bando “Nuove produzioni discografiche 2024-2025”.

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