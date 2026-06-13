Concerto dei Sulutumana alla Taverna ai Poggi

La magia del Solstizio d’Estate, la Festa della Musica e, soprattutto, un’amicizia che dura da anni, perfetta per celebrare insieme i 35 anni di storia – e i dieci dell’attuale gestione – della Taverna ai Poggi di Lecco. Sono questi gli ingredienti della serata che domenica 21 giugno, dalle 18.30, porterà sulla grande terrazza esterna dello storico locale di Acquate i Sulutumana, protagonisti di un concerto da non perdere, arricchito dall’apericena speciale per l’occasione.

Un evento che rappresenta uno degli appuntamenti di punta del ricco calendario della storica realtà lecchese, che ha scelto di festeggiare questo importante traguardo insieme a un gruppo che, nel tempo, è diventato parte integrante della propria storia e della propria identità culturale.

Due i momenti in cui si articolerà il concerto: si inizierà alle 18.30 e si proseguirà alle 20.30. Nel mezzo, dalle 18 in poi, apericena con proposta gastronomica speciale e drink (al costo di 18 euro a persona) e con la presenza anche del Birrificio Dulac, eccellenza artigianale del territorio.

È raccomandata la prenotazione. In caso di maltempo, il concerto sarà rinviato a domenica 28 giugno 2026.