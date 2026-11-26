Mercoledì 2 dicembre, alle 15.00, il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ospiterà il quinto appuntamento della rassegna 2026/27 di UNI3 Valmadrera, il concerto jazz dei Torpedo blu Italian swing. L’incontro è a ingresso libero.

I “Torpedo Blu Italian Swing” propongono uno spettacolo musicale dedicato alla riscoperta della canzone italiana attraverso le sonorità coinvolgenti dello swing e del jazz. Il repertorio attraversa epoche e generazioni, ripercorrendo i grandi classici della musica italiana dagli anni Quaranta e Cinquanta fino ai giorni nostri. Le melodie più conosciute vengono reinterpretate con arrangiamenti originali, ritmi vivaci e atmosfere dal sapore rétro.

Lo spettacolo unisce musica, ironia ed eleganza, restituendo nuova vitalità a canzoni che hanno segnato la storia della cultura musicale italiana. Un viaggio tra note, ricordi e suggestioni, capace di coinvolgere il pubblico e far riscoprire il piacere di ascoltare grandi brani senza tempo. Una proposta musicale che intreccia tradizione e creatività, trasformando ogni esibizione in un’occasione di divertimento e condivisione.

Il gruppo comprende Claudio Di Leo alla chitarra elettrica, Raffaele Milani ai saxofoni, Enrico Iovenitti, batteria e voce narrante.