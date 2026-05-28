Il Comune di Valmadrera e il Corpo Musicale Santa Cecilia, in collaborazione con il Cineteatro Artesfera, organizzano il tradizionale Concerto del 2 Giugno in occasione della Festa della Repubblica Italiana.

L’evento si terrà martedì 2 giugno, alle 18.00, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Armando Saldarini e vedrà la partecipazione della Junior Band.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata a “Le voci che hanno costruito l’Italia”, un omaggio alle donne e agli uomini che hanno contribuito alla nascita della Repubblica e alla stesura della Costituzione. Nel ricordo degli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, il concerto offrirà spunti di riflessione sul lavoro dei Padri e delle Madri costituenti, sulla collaborazione tra persone portatrici di valori e idee diverse e sull’importanza del ruolo delle donne nella costruzione della nuova Italia democratica.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso il Cineteatro Artesfera.