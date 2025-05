Concerto del Coro Alpino Lecchese “Canti dal Cortile”

Il Coro Alpino Lecchese promuove per il 2025 un nuovo progetto con il sostegno dell’Ente fondazione di Lecco “Fondo Ambiente e Cultura“: Sabato 10 maggio alle 19.00 presso l’Officina Badoni in corso Matteotti 7 si terrà il primo concerto dei questo progetto. Per quest’anno si è deciso di esplorare il tema dei canti che forse più semplicemente si associano al termine popolare: canti da osteria legati al bere e al mangiare, canti legati alla festa e alla danza, canti legati ad una narrazione divertita e a volte maliziosa della vita concreta della gente comune.

In questo programma si affronteranno pertanto i Trinklieder della nostra tradizione popolare. Si affronteranno i canti da cortile, narrativi che raccontano storie d’amore possibili e non, con finali da favola o con tragici esiti. Si racconteranno poi delle terre che alimentano le passioni amorose, i desideri felici, le vendette scherzose, le ripicche che non nuocciono a nessuno. Sarà un racconto di una cultura che, pur all’interno di una vita comunque faticosa, oberata dal lavoro e dalla mancanza di cose, denaro e, a volte, persino degli affetti, è capace tuttavia di guardare alla vita con animo gioioso, sapendo ridere anche del malanno, della disgrazia imprevista, sempre pronta a rimboccarsi le maniche con un sorriso, magari amaro, sulle labbra. Sarà il racconto di un territorio capace di ridere di sé, prendendosi sempre sul serio.