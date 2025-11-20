RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Concerto del Coro Femminile Futura e Coro Prealpi di Erbusco

Sabato 29 Novembre alle 20.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore a Lecco, il Coro Femminile Futura si esibirà in concerto con il Coro Prealpi di Erbusco a favore del Progetto Sololo (Nord Kenya).
Il Coro Femminile Futura torna a esibirsi con un appuntamento speciale che unisce musica, solidarietà e un importante incontro corale. L’evento sosterrà il Progetto Sololo, un’iniziativa attiva nel Nord del Kenya a supporto di bambini e famiglie in difficoltà a causa della siccità
Nato nel 2022 e diretto dal M° Maria Grazia Riva, il Coro Femminile Futura deve il suo nome alla celebre canzone di Lucio Dalla, simbolo di speranza e sguardo rivolto al domani. Con un repertorio in continua crescita che intreccia canto popolare contemporaneo e classico, il coro rappresenta una realtà giovane e dinamica, capace di sperimentare ed emozionare.
Il coro Futura festeggia i suoi primi tre anni dal debutto, e ha scelto di celebrare questo traguardo insieme al Coro Prealpi di Erbusco, ensemble maschile fondato il 1° ottobre 1970 e diretto dal M° Paolo Tosoni, che da oltre cinquant’anni promuove la tradizione e la cultura del canto corale. Un legame speciale unisce le due realtà: il Coro Prealpi fu il primo ad accogliere e sostenere Futura nella sua prima trasferta, “tenendo per mano” le giovani “futurine”. Questo nuovo incontro vuole essere anche un gesto di gratitudine.
La serata offrirà al pubblico un dialogo musicale fra due mondi vocali diversi ma complementari, in un alternarsi di brani tradizionali e composizioni contemporanee.
