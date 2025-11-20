RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Concerto del Coro Gospel Sol Quair

Il Natale si avvicina e Colico si prepara ad accogliere la stagione festiva con un calendario di iniziative aperte a cittadini e visitatori. La Pro Loco Colico, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, delle associazioni locali e dei commercianti, ha organizzato una serie di eventi, tra mercatini, concerti, feste con le associazioni e pattinaggio sul ghiaccio, pensati per coinvolgere la comunità e valorizzare il territorio durante il periodo natalizio.

Il primo appuntamento musicale è in programma Venerdì 29 Novembre alle 21.00, presso la Chiesa di San Giorgio a Colico, con il concerto del Coro Gospel Sol Quair, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso i suoi tre decenni di repertorio. L’iniziativa, a ingresso libero, è patrocinata dal Comune di Colico e dalla Pro Loco e sostiene la Fondazione Telethon, a favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

