Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Proloco di Casargo e l’associazione Le Nostre Radici di Indovero, l’estate in Alta Valsassina si arricchisce di eventi culturali di grande valore, che uniscono arte, letteratura e musica in un contesto unico, il vero splendore delle nostre montagne non è solo nei paesaggi mozzafiato, ma anche nel loro cuore culturale: fare cultura è il modo più autentico di valorizzare e preservare il territorio.

L’appuntamento è per Venerdì 8 Agosto alle 21.00 con il Concerto del Coro Valsassina, grazie alla Proloco di Casargo, presso la Chiesa di San Bernardino a Casargo, un’altra serata all’insegna della musica corale, che arricchisce il calendario culturale estivo e sottolinea come la montagna possa essere anche un palco di musica e cultura.

La cultura è il vero tesoro delle montagne: un patrimonio che si tramanda, si rinnova e si rafforza grazie a eventi come questi. La montagna, con i suoi scorci e la sua bellezza, diventa così il luogo ideale per riscoprire le radici, incontrare artisti e condividere emozioni.