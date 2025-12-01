Concerto della Fanfara Alpina Alto Lario – Cav. Mariano Stella
La Sezione ANA “Alto Lario” di Colico invita la cittadinanza a una serata speciale all’insegna della musica. Sabato 6 Dicembre alle 20.45 presso Auditorium Michele Ghisla. L’ingresso è libero.
Sul palco la Fanfara Alpina Alto Lario – Cav. Mariano Stella, pronta a regalare emozioni e a far risuonare lo spirito alpino attraverso brani tradizionali.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
