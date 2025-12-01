RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
6.3 C
Comune di Lecco
lunedì, Dicembre 1, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto della Fanfara Alpina Alto Lario – Cav. Mariano Stella

La Sezione ANA “Alto Lario” di Colico invita la cittadinanza a una serata speciale all’insegna della musica. Sabato 6 Dicembre alle 20.45 presso Auditorium Michele Ghisla. L’ingresso è libero.

Sul palco la Fanfara Alpina Alto Lario – Cav. Mariano Stella, pronta a regalare emozioni e a far risuonare lo spirito alpino attraverso brani tradizionali.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -