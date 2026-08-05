Concerto di Brasilar a cura del Cuartet

La Chiesa di Sant’Alessandro di Barzio ospita, per la serata di Sabato 8 Agosto, Cuartet, il concerto di Brasilar, Brasile e Argentina in musica curato dalla band di Roberto Porroni. La serata, che si inserisce all’interno della 39° Edizione del Festival Tra Lago e Monti, inizierà alle 20.30 e sarà gratuita fino ad esaurimento posti.