Giovedi 1 Gennaio, alle 16.00, si terrà il Concerto di Capodanno presso la Sala della Comunità di Lomagna. Il pianista Federico Porcelli delizierà il pubblico con musiche di Bach, Mozart, Schumann e Chopin. L’evento è curato dall’Associazione Amici della Musica “Rino Perego” e patrocinato dal Comune di Lomagna.