RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
8.1 C
Comune di Lecco
domenica, Dicembre 28, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto di Capodanno

Giovedi 1 Gennaio, alle 16.00, si terrà il Concerto di Capodanno presso la Sala della Comunità di Lomagna. Il pianista Federico Porcelli delizierà il pubblico con musiche di Bach, Mozart, Schumann e Chopin.  L’evento è curato dall’Associazione Amici della Musica “Rino Perego” e patrocinato dal Comune di Lomagna.

Tags: , , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -