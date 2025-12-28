RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
8.1 C
Comune di Lecco
domenica, Dicembre 28, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto di capodanno “Brindisi in Musica”

Giovedì 1 Gennaio, alle 21.00 il Palazzetto dello Sport di Barzio ospiterà il concerto di capodanno dal titolo Brindisi in Musica. Il Corpo Musicale di Santa Cecilia sarà diretto dal maestro Iose Ratti. A partire dalle 20.30 sarà attivo il servizio di shuttle dal Bar Stube al Palazzetto.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -