Concerto di Ferragosto a Barzio

Il Corpo Musicale S. Cecilia di Barzio è lieto di annunciare il tradizionale concerto di Ferragosto, un appuntamento imperdibile per tutto il territorio e gli amanti della musica e non solo.

Il concerto si terrà Giovedì 14 Agosto alle 21:00, nella suggestiva cornice della Piazza Garibaldi di Barzio. Un’occasione speciale per ascoltare l’esibizione del corpo musicale, diretto dal maestro Iose Ratti, che con passione e dedizione ha preparato un programma ricco di brani coinvolgenti e moderni.

Il corpo musicale sarà accompagnato dalla voce solista di Celeste Castelnuovo, laureata in canto Jazz, ha collaborato con studi di registrazione della zona per l’incisione di parti corali e da solista, ha prestato la voce nel cartone animato “Barbie e la magia del Natale”, di particolare rilievo è il suo impegno nella “J Green Vocal Band”, gruppo vocale del Conservatorio, nel “Godot Jazz Quartet” e da ottobre 2010 nel quintetto è la voce del quintetto di swing italiano “Lady Dillinger”.