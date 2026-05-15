Concerto di Franco Napoli: “Pianoforte e tastiera elettronica: Improvvisazione totale”
Sabato 16 maggio alle 21.00, Spazio Aperto a Osnago ospiterà Franco Napoli – che già si è esibito presso il locale e tiene il corso “Vortici di energia”, dedicato a musica e chakra – porterà il pubblico in un viaggio nell’improvvisazione più totale tra pianoforte e tastiera elettronica.
L’ingresso è libero, ma è caldamente invitata la prenotazione.
Prossimi eventi
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Mar 2026 - 27 Set 2026
Mostra: “HOKUSAI. Il segreto dell’Onda che attraversa l’Europa”
Palazzo delle Paure di Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Lecco
Lecco
15 Maggio 2026
10°C
cielo coperto
Previsioni orarie
01:00
10°/10°°C 0.75 mm 75% 2 mph 91% 1001 mb 0 mm/h
04:00
10°/10°°C 0 mm 0% 4 mph 88% 1002 mb 0 mm/h
07:00
11°/11°°C 0 mm 0% 4 mph 76% 1003 mb 0 mm/h
10:00
16°/16°°C 0 mm 0% 1 mph 44% 1003 mb 0 mm/h
13:00
17°/17°°C 0 mm 0% 4 mph 29% 1003 mb 0 mm/h
..
..
..
..