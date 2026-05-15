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Concerto di Franco Napoli: “Pianoforte e tastiera elettronica: Improvvisazione totale”

Sabato 16 maggio alle 21.00, Spazio Aperto a Osnago ospiterà Franco Napoli – che già si è esibito presso il locale e tiene il corso “Vortici di energia”, dedicato a musica e chakra – porterà il pubblico in un viaggio nell’improvvisazione più totale tra pianoforte e tastiera elettronica.
L’ingresso è libero, ma è caldamente invitata la prenotazione.
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