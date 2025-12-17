Concerto di Natale del Coro San Giorgio per i Medici con l’Africa Cuamm

Appuntamento Sabato 20 Dicembre, alle 21.00, a Lecco, alla Chiesa parrocchiale di Acquate, con il concerto di Natale del Coro San Giorgio, diretto da Gianmarco Aondio.

Il concerto sarà in memoria di don Luigi Mazzucato, storico direttore di Medici con l’Africa Cuamm dal 1950 al 2008, a dieci anni dalla sua scomparsa. Alla serata sarà presente il dott. Gaetano Azzimonti, medico Cuamm di lunga esperienza sul campo e Program Manager dei progetti in alcuni paesi di intervento. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno dei progetti in favore di Medici con l’Africa Cuamm.