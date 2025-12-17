RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
9.8 C
Comune di Lecco
mercoledì, Dicembre 17, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto di Natale del Coro San Giorgio per i Medici con l’Africa Cuamm

Appuntamento Sabato 20 Dicembre, alle 21.00, a Lecco, alla Chiesa parrocchiale di Acquate, con il concerto di Natale del Coro San Giorgio, diretto da Gianmarco Aondio.

Il concerto sarà in memoria di don Luigi Mazzucato, storico direttore di Medici con l’Africa Cuamm dal 1950 al 2008, a dieci anni dalla sua scomparsa. Alla serata sarà presente il dott. Gaetano Azzimonti, medico Cuamm di lunga esperienza sul campo e Program Manager dei progetti in alcuni paesi di intervento. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno dei progetti in favore di Medici con l’Africa Cuamm.

Tags: , , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -