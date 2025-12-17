Concerto di Natale del Coro San Giorgio per i Medici con l’Africa Cuamm
Appuntamento Sabato 20 Dicembre, alle 21.00, a Lecco, alla Chiesa parrocchiale di Acquate, con il concerto di Natale del Coro San Giorgio, diretto da Gianmarco Aondio.
Il concerto sarà in memoria di don Luigi Mazzucato, storico direttore di Medici con l’Africa Cuamm dal 1950 al 2008, a dieci anni dalla sua scomparsa. Alla serata sarà presente il dott. Gaetano Azzimonti, medico Cuamm di lunga esperienza sul campo e Program Manager dei progetti in alcuni paesi di intervento. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno dei progetti in favore di Medici con l’Africa Cuamm.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
