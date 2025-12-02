RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
7.6 C
Comune di Lecco
martedì, Dicembre 2, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto di San Nicolò: “Sogni e Visioni – Suggestioni musicali fra Otto e Novecento”

Si terrà Venerdì 5 Dicembre alle 21.00, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia il tradizionale Concerto di San Nicolò, giunto quest’anno la cinquantaduesima edizione. L’entrata è libera

Diretto dal maestro Mauro Bernasconi, il concerto impagina una sequenza di pagine brillanti e piene di suggestioni: con il titolo Sogni e Visioni – Suggestioni musicali fra Otto e Novecento, accompagna gli ascoltatori in un viaggio sonoro tra marce, danze e poemi sinfonici che evocano paesaggi esotici, atmosfere fiabesche e sogni del futuro.

 

 

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -