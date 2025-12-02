Concerto di San Nicolò: “Sogni e Visioni – Suggestioni musicali fra Otto e Novecento”
Si terrà Venerdì 5 Dicembre alle 21.00, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia il tradizionale Concerto di San Nicolò, giunto quest’anno la cinquantaduesima edizione. L’entrata è libera.
Diretto dal maestro Mauro Bernasconi, il concerto impagina una sequenza di pagine brillanti e piene di suggestioni: con il titolo Sogni e Visioni – Suggestioni musicali fra Otto e Novecento, accompagna gli ascoltatori in un viaggio sonoro tra marce, danze e poemi sinfonici che evocano paesaggi esotici, atmosfere fiabesche e sogni del futuro.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
14 Ott 2025 - 16 Dic 2025
Programmazione Cine Minimo
Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42 Lecco
