Concerto Duo Pianistico Schiavo–Marchegiani

Prosegue la sesta edizione del Varenna Festival con un appuntamento di grande fascino: Sabato 20 Settembre, alle 21.00, nella suggestiva Chiesa di Santa Marta, si esibirà il rinomato Duo pianistico Schiavo–Marchegiani, per un concerto a ingresso libero.

Conosciuti per l’eleganza interpretativa e l’energia comunicativa, i pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani proporranno un programma brillante, ricco di colori e contrasti, che spazierà dalle vivaci atmosfere di Gioachino Rossini ai ritmi popolari e trascinanti di Antonín Dvořák, fino alla profondità espressiva di Johannes Brahms. Un’occasione unica per ascoltare uno dei più apprezzati duo pianistici italiani in un contesto di grande bellezza architettonica e acustica, nell’ambito di un festival che continua a portare musica di qualità nel cuore di Varenna.