RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
19.5 C
Comune di Lecco
venerdì, Settembre 19, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto Duo Pianistico Schiavo–Marchegiani

Prosegue la sesta edizione del Varenna Festival con un appuntamento di grande fascino: Sabato 20 Settembre, alle 21.00, nella suggestiva Chiesa di Santa Marta, si esibirà il rinomato Duo pianistico Schiavo–Marchegiani, per un concerto a ingresso libero.

Conosciuti per l’eleganza interpretativa e l’energia comunicativa, i pianisti Marco Schiavo e Sergio Marchegiani proporranno un programma brillante, ricco di colori e contrasti, che spazierà dalle vivaci atmosfere di Gioachino Rossini ai ritmi popolari e trascinanti di Antonín Dvořák, fino alla profondità espressiva di Johannes Brahms. Un’occasione unica per ascoltare uno dei più apprezzati duo pianistici italiani in un contesto di grande bellezza architettonica e acustica, nell’ambito di un festival che continua a portare musica di qualità nel cuore di Varenna.

 

Tags: , ,

Data

20 Settembre 2025

Ora

21:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 20 Settembre 2025
  • Ora: 15:00
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -