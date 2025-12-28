Concerto Gospel del Sol Quair di Lecco
Lunedì 29 Dicembre, alle 20.45, la Chiesa di San Bernardino di Casargo ospiterà un emozionante concerto Gospel, capace di coinvolgere il pubblico con l’energia travolgente e la potenza della musica corale.
Protagonista della serata sarà il coro Sol Quair di Lecco, diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza, che nel suo tour natalizio farà tappa in Alta Valle per rinnovare il successo delle scorse edizioni. Al termine del concerto, la Pro Loco di Casargo augurerà a tutti un felice anno nuovo con un rinfresco presso la sala eventi.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
Meteo
..
..
..
..
..