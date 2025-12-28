RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
8.1 C
Comune di Lecco
domenica, Dicembre 28, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto Gospel del Sol Quair di Lecco

Lunedì 29 Dicembre, alle 20.45, la Chiesa di San Bernardino di Casargo ospiterà un emozionante concerto Gospel, capace di coinvolgere il pubblico con l’energia travolgente e la potenza della musica corale.
Protagonista della serata sarà il coro Sol Quair di Lecco, diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza, che nel suo tour natalizio farà tappa in Alta Valle per rinnovare il successo delle scorse edizioni. Al termine del concerto, la Pro Loco di Casargo augurerà a tutti un felice anno nuovo con un rinfresco presso la sala eventi.
Tags: , , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -