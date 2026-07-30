RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
giovedì, Luglio 30, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto “Gran Galà”

Domenica 2 agosto, alle 21.00, presso i Giardini Eliporto di Bellano si terrà il Gran Galà: il finale in forma di concerto della X Edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Bellano Paese degli Artisti”  che si è tenuto a Bellano dal 30 luglio al 1 agosto.

Il concerto sarà accompagnato dalla Lake Como Philharmonic Orchestra e diretto dal Maestro Roberto Gianola e dal Maestro Tulio Gagliardo.

Saliranno sul palco i dieci finalisti, scelti tra oltre 100 cantanti provenienti da tutto il mondo. Accompagnati dalla Lake Como Philharmonic Orchestra, i giovani interpreti si esibiranno nelle più celebri arie del repertorio operistico internazionale sotto la direzione dei Maestri Roberto Gianola e Tulio Gagliardo.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
30 Luglio 2026
temperature icon 36°C
cielo sereno
46 %
1016 mb
5 mph
Raffica di Vento: 10 mph
Nuvole: 0%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:02
Tramonto: 19:55
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
32°/35°°C 0 mm 0% 2 mph 45% 1017 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
30°/32°°C 0 mm 0% 4 mph 48% 1018 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
28°/28°°C 0 mm 0% 3 mph 53% 1019 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
27°/27°°C 0.2 mm 20% 4 mph 57% 1018 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
28°/28°°C 0 mm 0% 2 mph 55% 1018 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -