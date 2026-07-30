Concerto “Gran Galà”

Domenica 2 agosto, alle 21.00, presso i Giardini Eliporto di Bellano si terrà il Gran Galà: il finale in forma di concerto della X Edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Bellano Paese degli Artisti” che si è tenuto a Bellano dal 30 luglio al 1 agosto.

Il concerto sarà accompagnato dalla Lake Como Philharmonic Orchestra e diretto dal Maestro Roberto Gianola e dal Maestro Tulio Gagliardo.

Saliranno sul palco i dieci finalisti, scelti tra oltre 100 cantanti provenienti da tutto il mondo. Accompagnati dalla Lake Como Philharmonic Orchestra, i giovani interpreti si esibiranno nelle più celebri arie del repertorio operistico internazionale sotto la direzione dei Maestri Roberto Gianola e Tulio Gagliardo.