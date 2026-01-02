Concerto “In Fabula”

Venerdì 2 Gennaio alle 17.30 a Varenna, nella “Sala del Pergolato” di Villa Cipressi, prenderà vita il primo concerto varennese del 2026: In Fabula, spettacolo originale dell’ensemble di arpe e voci Tinere Harpa in edizione speciale natalizia .

In Fabula è uno spettacolo che nasce dal desiderio di rileggere e reinterpretare alcuni dei più profondi significati simbolici custoditi dalle fiabe più celebri della tradizione europea, pietre miliari della nostra cultura. Questi racconti costituiscono ancora oggi un ottimo e sorprendente spunto per analizzare tematiche sociali attuali di grande rilievo. Abbiamo quindi legato ogni nostra composizione ad una fiaba, così che queste possano danzare insieme, incontrandosi nel cuore, fra gli incantesimi che lo animano.

Il repertorio è totalmente originale, composto di musiche scritte ed eseguite dai musicisti stessi: Davide Negretti (arpa), Virginia Grab (arpa e voce), Giulia Ricci (arpa e voce), Irene Dorsa (arpa e voce). Di natura eclettica, i brani sono orchestrati in un intreccio di strumenti e canti e presentati in modo da coinvolgere e condurre l’ascoltatore al cuore di una narrazione musicale emozionante.

Tinere Harpa, nata nel 2014, è una formazione che ad oggi ha all’attivo centinaia di concerti, suonando in luoghi culturali d’eccellenza, principalmente milanesi e lariani. La vita artistica del gruppo è scandita da suggestioni e pulsazioni creative che si concretizzano e definiscono in spettacoli tematici dal forte carattere, frutti di un intenso e coordinato lavoro in cui musica, narrazione ed elementi scenici sono studiati per offrire al pubblico un’esperienza unica.