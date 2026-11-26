Il premiato Corpo Musicale “G. Donizetti” Aps sarà protagonista del tradizionale Concerto in onore di Santa Cecilia, Patrona dei Musicanti. Il concerto si terrà Sabato 28 Novembre alle 21.00 presso il Salone dell’Istituto scolastico “Caterina Cittadini”, a Calolziocorte.

Il programma eseguito dalla Banda del Premiato Corpo Musicale “G. Donizetti”, preparato e diretto dal Maestro concertatore e direttore Gianni Colombo, spazierà nel repertorio classico per la prima parte dalla Marcia Sinfonica “Armonie della foresta” (G. A. Marchesini) alla “Giovanna d’Arco” e “La forza del destino” di Giuseppe Verdi (Sinfonie dall’opera con la Strumentazione a cura del Maestro Gianni Colombo), e a seguire una seconda parte con “Romeo e Giulietta” (Temi dal film, di Nino Rota); “Gino Paoli Collection” medley di Donald Furlano; “Cinerama” di Gianni Colombo; “John Williams In Concert” di Paul Lavender (Temi da film).