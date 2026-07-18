Concerto “Incanto d’Opera”
Domenica 19 luglio alle 21.00, presso la Chiesa di Sant’Andrea, in Fraz. Bonzeno a Bellano, si terrà il concerto Incanto d’Opera della Italian String Quartet con il soprano Bing Bing Wang.
Arie e melodie senza tempo. Da Non ti scordar di me a Parla più piano, passando per le più celebri pagine dell’opera e dell’operetta
Di seguito il programma della serata:
- W.A.Mozart: Eine Kleine Nach Musik (Allegro – Romanza – Minuetto – Rondò)
- G.Puccini: Vissi d’arte dalla Tosca
- G.Puccini: Quando men vo’ dalla Boheme
- P.Mascagni: Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana
- F.Lehar : Meine Lippen sie Kussen so heis
- G.Rossini: Sinfonia dal Barbiere di Siviglia
- E.Morricone: Nuovo Cinema Paradiso
- J.W.Kallivoda: Valzer sentimentale
- De Curtis: Non ti scordar di me
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