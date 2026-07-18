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Concerto “Incanto d’Opera”

Domenica 19 luglio alle 21.00, presso la Chiesa di Sant’Andrea, in Fraz. Bonzeno a Bellano, si terrà il concerto Incanto d’Opera della Italian String Quartet con il soprano Bing Bing Wang.

Arie e melodie senza tempo. Da Non ti scordar di me a Parla più piano, passando per le più celebri pagine dell’opera e dell’operetta

Di seguito il programma della serata:

  • W.A.Mozart: Eine Kleine Nach Musik (Allegro – Romanza – Minuetto – Rondò)
  • G.Puccini: Vissi d’arte dalla Tosca
  • G.Puccini: Quando men vo’ dalla Boheme
  • P.Mascagni: Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana
  • F.Lehar : Meine Lippen sie Kussen so heis
  • G.Rossini: Sinfonia dal Barbiere di Siviglia
  • E.Morricone: Nuovo Cinema Paradiso
  • J.W.Kallivoda: Valzer sentimentale
  • De Curtis: Non ti scordar di me
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