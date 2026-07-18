Domenica 19 luglio, alle 21.30, il sagrato della Chiesa di S. Giorgio di Casatenovo ospiterà il concerto Inversioni Balcaniche dei Rusty Brass.



La Rusty Brass è una street band esplosiva e irresistibile, dall’assetto mutevole, che propone ritmi funk e rock, jazz e reggae, disco e latin, pur non disdegnando le sonorità balcaniche ed esotiche e i tormentoni estivi, senza dimenticare neppure spericolate incursioni nella tradizione classica, con l’ardito obiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo, dalla New Orleans di Louis Armstrong alla Guca di Boban Markovic, dalla Baviera dell’Oktoberfest alla Città del Messico dei Mariachi. Semplicemente unici e inimitabili.

In caso di maltempo ci si sposta a Villa Mariani.