RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
venerdì, Maggio 15, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto “La grande litania – Canti sacri delle Alpi”

Sabato 16 maggio, alle 17.00, presso la Chiesa di Santa Marta di Lecco ospiterà il concerto La grande litania – Canti sacri delle Alpi. Ingresso libero.

Appuntamento imperdibile con le voci straordinarie dei Cantori di Vermiglio, che tramandano il repertorio del paese più alto della Val di Sole, Vermiglio, protagonista di uno dei film-rivelazione della scorsa stagione cinematografica.
Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
15 Maggio 2026
temperature icon 11°C
cielo coperto
87 %
1000 mb
3 mph
Raffica di Vento: 4 mph
Nuvole: 95%
Visibilità: 10 km
Alba: 04:51
Tramonto: 19:46
Previsioni orarie
22:00
temperature icon
11°/11°°C 0.81 mm 81% 3 mph 89% 1001 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
10°/10°°C 0.6 mm 60% 3 mph 91% 1002 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
9°/9°°C 0 mm 0% 5 mph 90% 1002 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
11°/11°°C 0 mm 0% 4 mph 78% 1003 mb 0 mm/h
10:00
temperature icon
16°/16°°C 0 mm 0% 3 mph 43% 1003 mb 0 mm/h
..
..
..
.
.
..
.
.

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -