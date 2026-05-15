Concerto “La grande litania – Canti sacri delle Alpi”
Sabato 16 maggio, alle 17.00, presso la Chiesa di Santa Marta di Lecco ospiterà il concerto La grande litania – Canti sacri delle Alpi. Ingresso libero.
Appuntamento imperdibile con le voci straordinarie dei Cantori di Vermiglio, che tramandano il repertorio del paese più alto della Val di Sole, Vermiglio, protagonista di uno dei film-rivelazione della scorsa stagione cinematografica.
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Lecco
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15 Maggio 2026
11°C
cielo coperto
Previsioni orarie
22:00
11°/11°°C 0.81 mm 81% 3 mph 89% 1001 mb 0 mm/h
01:00
10°/10°°C 0.6 mm 60% 3 mph 91% 1002 mb 0 mm/h
04:00
9°/9°°C 0 mm 0% 5 mph 90% 1002 mb 0 mm/h
07:00
11°/11°°C 0 mm 0% 4 mph 78% 1003 mb 0 mm/h
10:00
16°/16°°C 0 mm 0% 3 mph 43% 1003 mb 0 mm/h
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