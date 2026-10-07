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campanile chiesa pescarenico

Concerto “La Valle” in memoria del maestro Sacchi

Il 6 ottobre 2026 ricorre il 10° anniversario della scomparsa del Maestro Francesco Sacchi che ha diretto il Coro Alpino Lecchese per ben 43 anni. Uomo schivo ma di grande disponibilità il maestro Francesco Sacchi ha fatto della direzione dei Cori e della divulgazione del canto popolare una vera e propria ragione di vita.

Ogni anno il Coro, in segno di riconoscenza nei confronti del maestro Sacchi, con la volontà appunto di far conoscere e diffondere il suo lavoro, organizza un concerto, invitando ogni anno un Coro prestigioso.

Quest’anno il concerto, ormai giunto alla settima edizione, si terrà sabato 10 ottobre alle 21.00 presso la Chiesa di Santi Materno e Lucia a Pescarenico di Lecco. Con il Coro Alpino Lecchese diretto dal Maestro Francesco Bussani si esibirà l’associazione Corale San Pietro al Monte di Civate diretto dalla Maestra Cornelia Dell’Oro.

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