RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
8.5 C
Comune di Lecco
giovedì, Novembre 20, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto “L’amore non ha lividi” del quartetto d’archi “Butterfly”

Martedì 25 Novembre l’Auditorium “Cesare Golfari” di Galbiate ospiterà, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, il concerto L’amore non ha lividi, eseguito dal quartetto d’archi “Butterfly”. L’evento, a ingresso libero, è programmato per le 21.00.
Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
.
.
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -