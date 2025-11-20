Concerto “L’amore non ha lividi” del quartetto d’archi “Butterfly”
Martedì 25 Novembre l’Auditorium “Cesare Golfari” di Galbiate ospiterà, in occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, il concerto L’amore non ha lividi, eseguito dal quartetto d’archi “Butterfly”. L’evento, a ingresso libero, è programmato per le 21.00.
