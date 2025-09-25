Concerto “Le voci di Imbersago”
Sabato 27 Settembre, dalle 16.00, sarà possibile assistere, presso la Mediateca di Imbersago, a Le voci di Imbersago, un concerto straordinario che vedrà esibirsi le voci soliste di “Imbersago Musicale“.
Prossimi eventi
09 Giu 2024 - 19 Ott 2025
“Lo Spazio ri-composto: Il collage fotografico nell’interpretazione di otto autori”
Palazzo delle Paure di Lecco
21 Apr 2025 - 11 Nov 2025
“La Veronica e la Lombardia” mostra diffusa
Santa Maria Hoè
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
Nessun evento trovato!
..
..
..
..
..
Meteo
Lecco
18°Temperatura percepita: 18°C
Showers in the Vicinity
07:1219:15 CEST
Vento: 6km/h S
Umidità: 64%
Pressione: 1016.59mbar
Raggi UV: 5
15h16h17h
18°C
18°C
17°C
18°C
17°C
VenSabDom
15/12°C
17/9°C
21/11°C
17/9°C
21/11°C
..
..
..
..
..