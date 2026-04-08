RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
12.6 C
Comune di Lecco
venerdì, Aprile 10, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Concerto “Lecco Classica”

Nel cuore di Lecco, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Marta, Giovedì 9 Aprile, alle 20.30, si terrà Lecco Classica, un evento capace di unire musica, parola e impegno civile in un’unica esperienza intensa e significativa.

In collaborazione con il Distretto Rotary 2042, insieme ai Rotary Club del territorio: Lecco Manzoni, Lecco Le Grigne e RC Lecco, un appuntamento con la grande Musica classica, il Teatro e la Solidarietà.

Tags: , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

loader-image
Lecco
Lecco
10 Aprile 2026
temperature icon 19°C
cielo coperto
61 %
1013 mb
2 mph
Raffica di Vento: 3 mph
Nuvole: 100%
Visibilità: 10 km
Alba: 05:45
Tramonto: 19:01
Previsioni orarie
19:00
temperature icon
17°/18°°C 0 mm 0% 2 mph 61% 1013 mb 0 mm/h
22:00
temperature icon
11°/16°°C 0 mm 0% 1 mph 67% 1014 mb 0 mm/h
01:00
temperature icon
10°/13°°C 0 mm 0% 0 mph 79% 1015 mb 0 mm/h
04:00
temperature icon
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 88% 1016 mb 0 mm/h
07:00
temperature icon
12°/12°°C 0 mm 0% 1 mph 82% 1016 mb 0 mm/h
.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -