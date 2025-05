Concerto “Liquid Walls” dell’Andrea Ferrari Quintet a Campsirago Residenza

Giovedì 15 maggio alle 21.00 torma il Jazz Cafè di Campsirago Residenza con il concerto “LIQUID WALLS” dell’Andrea Ferrari Quintet. Il disco, prodotto quest’anno dalla Caligola Records specializzata in musica jazz, è un viaggio immaginario di cinque personaggi che attraversano fisicamente le vite, le sensazioni, gli ambienti e le storie di dieci società apparentemente separate. Il prezzo del biglietto è di 12 euro, mentre l’accesso è libero dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 22.30 a 0.00 per l’ascolto e condivisione di vinili.

In un percorso fluido e perenne, dieci pianeti raccontano di improbabili e fantastiche, ma anche di possibili e realistiche, evoluzioni dei “mondi” nelle infinite possibilità e combinazioni probabilistiche dell’immenso spazio del cosmo. Le distanze, le separazioni, le diversità diventano “liquide” se interpretate e rielaborate come elementi per creare e comporre una storia, un viaggio, un percorso di vita. Il suono diventa veicolo per rappresentare diverse prospettive, molteplici punti di osservazione, per proiettarci in differenti realtà vissute in prima persona. Una riflessione sull’unitarietà, sull’azione armonica della natura e sulle divisioni indotte dalla cultura umana.

La band è composta da Andrea Ferrari (sax e clarinetti), Roger Rota (fagotto e sax sopranino), Alberto Zanini (chitarra elettrica ed effetti), Loris Leo Lari (basso elettrico), Davide Bussoleni (batteria).

Dalle ore 19.00 e dopo il concerto il pubblico può portare e ascoltare vinili nel Jazz Cafè per un momento di musica condivisa. Il Jazz Cafè riprende l’antica tradizione giapponese dei jazz kissa, bar specializzati nell’ascolto meditativo di vinili. Unici in Giappone, questi luoghi sono spazi in cui la musica non è un sottofondo ma il cuore dell’esperienza: un’occasione per ascoltare concerti e condividere l’ascolto insieme ad altre persone.

Per informazioni: T. 039 9276070 | Cell. e WhatsApp 375 67 00 532 | M. info@campsiragoresidenza.it